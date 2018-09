La salida de Cristiano Ronaldo supuso muchos cambios en el Real Madrid. Y uno de los afectados fue Borja Mayoral , delantero de la cantera. Para el español, la marcha del portugués suponía una oportunidad para buscar la continuidad en el equipo.

Sin embargo, todo cambió cuando regresó Mariano Díaz al Real Madrid. Una operación que costó 22 millones de euros por las próximas cinco temporadas. Tras este hecho, Mayoral confesó que buscó rápido un cambio para tener mayor protagonismo.



En ese sentido, la propuesta del Levante le sedujo. Además, el presidente de dicho club, Quico Catalán, y el entrenador Paco López le convencieron para que se sume al proyecto.

"Creo que estaría en el Madrid si no hubiera llegado Mariano. Hablé con Lopetegui y me dijo que quería que me quedase y que tendría oportunidades. Todo indicaba que me iba a quedar, pero hasta el 31 de agosto todo es posible y luego pasó lo que pasó por lo que ahora estoy centrado en el Levante", dijo Mayoral

"Desde que empecé la pretemporada me quería ir cedido, pero todo indicaba que me iba a quedar. Quería triunfar en el Real Madrid pero las cosas pasan así y hay que adaptarse y ahora mismo estoy muy feliz y con muchas ganas de empezar", finalizó.