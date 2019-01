Un fichaje incierto: el panorama para Brahim Díaz con el Real Madrid

No ha entrado en las últimas dos convocatorias y muchos se preguntan si la inversión de 17 millones de euros fue necesaria para el mercado de fichajes de invierno. El Real Madrid contrató a Brahim Díaz a costa de las negativas de Pep Guardiola en pro de tener un talento y promesa en la primera plantilla del equipo de cara a la presente temporada, pero el jugador apenas tiene minutos con Santiago Solari, por lo que el plan de la dirigencia madridista y el futbolista termina quedando en otro plano para el último tramo del campeonato.



Llegado con bombos y platillos, Brahim Díaz fue presentado en el Santiago Bernabéu y estrenaría en LaLiga ante el Betis jugando ocho minutos de aquel duelo. Fue salir él al campo y marcar Ceballos de falta, pero no debió Solari ver clave su actuación, porque al siguiente partido de Copa del Rey, la vuelta ante el Leganés, le dio cuatro minutos. Y ahí, en Butarque, donde falló un mano a mano, se acabó Brahim en el Real Madrid. Un total de 24 minutos, de lo que fue el comentado fichaje del Manchester City rumbo a la ‘Casa Blanca’.



Desde aquel entonces, Brahim Díaz no ha vuelto jugar con el primer equipo y en los dos últimos partidos se ha quedado fuera de la lista. Con todos los delanteros en ataque recuperados, sus opciones de entrar siquiera al banquillo son mínimas y para el partido de Copa del Rey ante el Girona tampoco se ha subido al avión del equipo.



Con Benzema, Bale, Vinicius Junior, Lucas y Asensio en buenas condiciones físicas parece complicado que Santiago Solari le encuentre un hueco, teniendo en cuenta además que en la plantilla también está Mariano, el único nueve puro de la plantilla. No parecen días buenos para el talento que decidió salir de Inglaterra para probar una experiencia en España.