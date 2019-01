El día que Brahim Díaz fue recogebolas de Isco en el Málaga

Los sueños están para cumplirse. Tarde o temprano, lo que parece una lejana ilusión llega a convertirse en realidad, con duro trabajo de por medio claro está. Y eso es el camino que siguió el nuevo flamante refuerzo del Real Madrid Brahim Díaz , el recogebolas que admiraba al Málaga de Isco , y que hoy compartirá vestuario con el malagueño.

El propio Brahim, en noviembre, compartió una foto en su cuenta de Instagram en la que él aparece en el fondo con 12 años de edad, apróximadamente, y en primer plano nada menos que Isco, quien por entonces despegaba en el fútbol español como una de las gratas apariciones, y el Santi Cazorla, que jugó en el Málaga en la temporada 2011-12.



Brahim Díaz acompañó la foto con el siguiente texto: "I always wanted to be a professional footballer" ("Siempre quise ser futbolista profesional"). Por entonces era aún jugador del Manchester City.



Años después, el centrocampista de 19 años no solo cumplirá su sueño de jugar en el Real Madrid, sino de jugar al lado de uno de sus primeros ídolos, Isco Alarcón.