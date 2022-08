Ni un fichaje más. Tras la adjudicación de la Supercopa de Europa, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, declaró a los medios de comunicación y aseguró que el club merengue no tendrá más incorporaciones de cara al inicio de LaLiga Santander y la Champions League.

“Hay que seguir entrenando y gestionando bien esta plantilla. A día de hoy no contemplamos ningún fichaje más”, dijo en rueda de prensa antes de destacar la actuación de Karim Benzema e insistir en que merece ser el próximo ganador del Balón de Oro: “No me preocupa. Ya se mereció el Balón de Oro el año pasado, este ya nadie se lo discute”.

“Bernabéu es el creador de este club y su historia va más allá de los títulos. Yo he intentado estar a la altura de lo que él hizo, nada más”, agregó cuando alabaron su gestión, que hoy celebra su título número 30.

“Aunque pueda parecer falta de modestia, es la verdad; venimos de hacer una temporada espectacular. La plantilla es impresionante y su esfuerzo, igual. Todos los madridistas estamos muy contentos”, señaló.

Consultado por cómo se ha reforzado el Barcelona para iniciar la temporada, el mandamás del Real Madrid tomó las cosas con calma y le deseo la mejor de las suerte al rival de toda la vida.

“Creo que el Barça es una de las mayores instituciones del mundo junto con el Madrid. Que vuelva a ser lo que fue es bueno para todos, para el fútbol español y mundial [...] (Nosotros) no podemos ganarlo todo todos lo años, pero vamos a trabajar para seguir dando satisfacciones a nuestra afición”, puntualizó en declaraciones para Real Madrid TV.

Tras la victoria ante Eintracht Frankfurt en el Estadio Olímpico de Helsinki, los dirigidos por Carlo Ancelotti se alistan para su debut en LaLiga Santander este domingo 14 de agosto, cuando jueguen en condición de visita ante Almería.





