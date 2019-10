Uno será el elegido: las ocho alternativas a Casemiro para reemplazarlo en el Real Madrid [FOTOS]

► "Cristiano Ronaldo es el mejor del mundo": Fernando Santos también habla del 'The Best' de Messi



El Real Madrid pasa por una crisis futbolística que parecía no tener comparación con el curso anterior. Comenzó la temporada con dos triunfos y dos empates, un comienzo irregular, pero con nota aprobatoria, hasta que llegó el duelo en el Parque de los Príncipes. Ante PSG, por la Champions League , el equipo de Zidane sacó a relucir todos sus puntos débiles y los ojos recayeron en Casemiro , no solo por su nivel, sino porque en el plantel no hay un reemplazo natural en esa posición.

Desde que comenzó la temporada, la planificación de la plantilla ha sido uno de los temas que más ha preocupado al madridismo. Zidane se deshizo de algunos jugadores y fichó a otros tantos, pero a ninguno en esa posición. Quiso contratar a Paul Pogba, pero la negociación fue difícil por la posición del Manchester United.

Nombres como el de Bruno Fernandes, Fabián Ruiz y hasta el de Kanté han surgido como posibles alternativas para el mercado de verano, pero éste cerró y ninguno llegó. Por ello, el Madrid se plantea fichar de urgencia en invierno y en esta lista hay ocho nombres que comenzaron a tomar fuerza.

Casemiro cumple su sexta temporada en el Real Madrid y fue pieza fundamental para conseguir las cuatro Champions League que el equipo merengue conquistó desde que llegó. Ahora, necesita un suplente con la calidad, la jerarquía y técnica para que su ausencia o un día malo no afecte el juego del equipo.

