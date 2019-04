Los verán volver: Casemiro, resignado, aseguró que el Madrid ya piensa en la próxima temporada

Casemiro , centrocampista brasileño del Real Madrid , aseguró que pese a la derrota en Mestalla (2-1) no fueron inferiores al Valencia y, con todo perdido, puso la mirada en la próxima temporada afirmando que el conjunto madridista siempre "vuelve".



"El Real Madrid tiene que pensar en hacer lo mejor en cada entrenamiento y partido. Ya tenemos un partido en casa ante el Eibar, sabemos que estamos en un momento complicado pero contamos con la afición en un año complicado. Estamos trabajando para la temporada que viene porque ya sabemos que el Real Madrid vuelve", dijo en Bein.



En su análisis de partido, Casemiro lamentó la falta de gol de su equipo para reaccionar. "No han sido superiores, hemos controlado bien la primera parte pero en los minutos finales nos marcaron. Teníamos el control del partido, estaba en nuestra mano".



"En la segunda parte lo hemos intentado, hemos trabajado pero el fútbol es el gol y nos han marcado el 2-0. Nuestro gol llegó muy tarde. La derrota es complicada pero la sensación es de trabajo. No estamos bien pero tenemos que seguir trabajando", añadió.



Casemiro lanzó un mensaje de equipo en la derrota. "Cuando perdemos lo hacemos todos y si estamos mal lo estamos todos. Estamos trabajando, era un rival complicado, en Mestalla es muy difícil. Teníamos el control pero el 1-0 hizo daño y en la segunda parte no hemos encontrado el gol". EFE

