No solo fue unos de los héroes de la Roma en la eliminación del Barcelona, sino también puede jactarse de ser uno de los zagueros de haber anulado a Mohamed Salah en la presente temporada. En el Olímpico de Roma, y de nuevo con una línea de cuatro defensores propuesta por el técnico Di Francesco, Manolas anuló al delantero egipcio en las semifinales de la Champions League. El griego vive su mejor momento y hasta su agente hace uso de él.



De acuerdo a medios españoles, Manolas ha sido ofrecido al Real Madrid , pero en Chamartín, Florentino Pérez y el resto de dirigentes han dicho que no al jugador de la Roma. Con 26 años, y cuatro temporadas en el cuadro capitalino de la Serie A, Manolas se ha convertido en uno de los mejores defensas de la liga italiana y del mundo. Tan solo verlo en acción en la Champions League ha sido muestra del talento, velocidad y anticipación del jugador griego.



¿Por qué el Real Madrid se ha negado a ficharlo? En el entorno del madridismo se considera que los defensas en Italia actúan muy protegidos a diferencia de España. Recordemos el caso Cannavaro, un brillante jugador en la Juventus y que no pudo reeditar su nivel de juego cuando fue fichado por el Madrid luego del Mundial de Alemania 2006.



La Roma necesita obtener dinero y uno de los jugadores susceptibles de ser traspasados es Manolas que, además de su buen rendimiento, se ha postulado como uno de los lideres del equipo romano en su cuarta temporada en el conjunto semifinalista de la máxima competición continental.



Con 26 años, el central griego llegó a la Roma procedente del Olympiacos en 2014. Antes había jugado en el AEK de Atenas. Internacional por Grecia, es un central rápido y expeditivo que entre otros entrenadores ha estado bajo las órdenes de Míchel.