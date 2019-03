Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO: Seguir duelo en el regreso de Zidane por LaLiga Santander 

Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO: por LaLiga Santander | Real Madrid presenta en el banco por segunda vez en su historia a Zinedine Zidane. El rival de turno es el Celta de Vigo , que visitará el Santiago Bernabéu este sábado 16 de marzo desde las 10:15 horas (Perú y Colombia). Para ver fútbol en vivo se puede elegir distintas opciones. DEPOR en su sitio web transmitirá el minuto a minuto del encuentro. Por otro lado, se puede seguir el partido a través de apps móviles y canales de TV.

El duelo entre Real Madrid - Celta de Vigo por LaLiga Santander será el número 150 que dirigirá Zinedine Zidane con el buzo del Real Madrid. En su primera etapa venció 104, empató 29 y perdió 16. El técnico francés se enfrentó al Celta de Vigo en 7 ocasiones: 4 victorias, 2 empates y 1 derrota.

Es, justamente, el Celta de Vigo el rival que impidió que el todopoderoso Real Madrid de Zidane no levante el 'Triplete' en la temporada 2016-2017 al eliminarlo de la Copa del Rey. En esa campaña, los blancos ganaron LaLiga Santander y la Champions League frente a la Juventus de Turín.

El primer once de Zidane tiene dudas importantes por despejar. Condicionado por la ausencia de Casemiro, expulsado en Valladolid, y por las bajas por lesión de Dani Carvajal, Marcos Llorente, Vinicius y Lucas Vázquez, hay incógnitas por resolver en cada zona del campo en el choque entre el Real Madrid y el Celta de Vigo por LaLiga Santander. Comenzando por la portería, donde Keylor Navas recupera la ilusión y Courtois espera seguir manteniendo su estatus de titular.

En defensa Álvaro Odriozola aprovecha la ausencia de Carvajal, y Marcelo cuenta con opciones de sentar a Reguilón. En principio Kroos modificará su posición para cubrir la ausencia de Casemiro, aunque Zidane puede apostar por Fede Valverde, y Dani Ceballos podría volver al once con el técnico al que dejó alguna perla en declaraciones tras su salida. Isco o Marco Asensio y el regreso de Bale recuperado de su tobillo completarían un ataque con Benzema feliz tras el regreso de su padre deportivo.

DEPOR traerá a todos sus lectores las incidencias, goles y polémicas del Real Madrid - Celta de Vigo EN VIVO y EN DIRECTO por LaLiga Santander a través de su portal web.

Real Madrid - Celta de Vigo: ¿Qué otros partidos de la fecha 28 de LaLiga Santander se juegan?

vie 15/03/19

Real Sociedad 1 - 1 Levante



sáb 16/03/19

Huesca 07 : 00 Deportivo Alavés

Real Madrid 10 : 15 Celta de Vigo

Athletic Club 12 : 30 Atlético Madrid

CD Leganés 14 : 45 Girona



dom 17/03/19

Eibar 06 : 00 Real Valladolid

Espanyol 10 : 15 Sevilla

Valencia 12 : 30 Getafe

Villarreal 12 : 30 Rayo Vallecano

Real Betis 14 : 45 Barcelona



Real Madrid - Celta de Vigo: Últimos partidos del Real Madrid

24/02/19 PRD Levante 1 - 2 Real Madrid

27/02/19 CDR Real Madrid 0 - 3 Barcelona

02/03/19 PRD Real Madrid 0 - 1 Barcelona

05/03/19 ULD Real Madrid 1 - 4 Ajax

10/03/19 PRD Real Valladolid 1 - 4 Real Madrid



Real Madrid - Celta de Vigo: Últimos partidos de Celta de Vigo

09/02/19 PRD Getafe 3 - 1 Celta de Vigo

16/02/19 PRD Celta de Vigo 1 - 4 Levante

23/02/19 PRD Deportivo Alavés 0 - 0 Celta de Vigo

03/03/19 PRD Eibar 1 - 0 Celta de Vigo

10/03/19 PRD Celta de Vigo 0 - 1 Real Betis



Real Madrid - Celta de Vigo: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por LaLiga Santander?

Argentina ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil Fox Premium

Canadá DAZN, beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur

Ecuador ESPN Play Sur

Francia beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1

Alemania DAZN

Italia DAZN

Japón WOWOW, DAZN, SportsNavi Live

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España beIN LaLiga, Movistar+, beIN Sports Connect España

Emiratos Árabes Unidos beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports HD 3

Estados Unidos beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

Uruguay ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Real Madrid - Celta de Vigo: ¿Cómo ver por internet LaLiga Santander?

Para ver fútbol en vivo , como el Real Madrid - Celta de Vigo en celulares, tablets u otros dispositivos móviles existe la posibilidad de descargar las apps de los canales que tienen los derechos exclusivos para transmitir el partido de LaLiga Santander. Acá te dejamos la lista para que puedas tener estas aplicaciones al alcance de tu mano.

VER Real Madrid vs. Celta de Vigo vía ESPN PLAY SUR

VER Real Madrid vs. Celta de Vigo vía beIN SPORTS CONNECT

VER Real Madrid vs. Celta de Vigo vía FANATIZ

Real Madrid - Celta de Vigo: ¿A qué hora es el partido?

México: 09:15 horas

Perú: 10:15 horas

Colombia: 10:15 horas

Ecuador: 10:15 horas

Estados Unidos: 10:15 horas (Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 11:15 horas

Bolivia: 11:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Paraguay: 12:15 horas

Chile: 12:15 horas

Uruguay: 12:15 horas

Brasil: 13:15 horas

España: 16:15 horas

Italia: 16:15 horas

Francia: 16:15 horas

Japón: 00:15 horas (domingo 17 de marzo)

Real Madrid - Celta de Vigo: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por Laliga Santander

Real Madrid: Courtois; Odriozola, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Kroos, Modric, Ceballos, Isco o Asensio; Bale, Benzema.

Celta de Vigo: Rubén Blanco; Kevin Vázquez, Cabral, Hoedt, Juncá; Lobotka, Okay; Boufal, Brais Méndez, Pione Sisto; Maxi Gómez.