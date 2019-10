¡Directo a la hoguera! El gran responsable de la crisis del Real Madrid en Champions... y no es Zidane

► Messi será su 'padrino': Barcelona se fija en estrella del Inter de Milán por deseo del capitán



El Real Madrid protagoniza el peor arranque de una fase de grupos en su historia en la Champions League por el regreso de la inestabilidad de París, cediendo dos goles al Brujas que fueron igualados a base de casta y gracias a una parada salvadora de Areola que abre el debate con un irregular Courtois, quien se ha convertido en el gran señalado de esta crisis europea.



El portero titular de Real Madrid jugó sin estar en condiciones y lo acabó pagando. Llegó al descanso con vómitos y no pudo continuar un partido en el que la afición madridista le señaló con silbidos. Recibió dos goles "de chiste" como definió Zinedine Zidane. El primero resbalándose tras intentar corregir una mala posición en la jugada que acabó con un tanto sin querer de Dennis. Fue a controlar y golpeó el balón sin intención a la red.



El segundo fue sin ese ángel que tenían porteros madridistas como Iker Casillas o Keylor Navas, con paradas que salvaban partidos en momentos claves. Encarando un mano a mano ante un delantero que se tropieza y que acaba picándole el balón para superar por alto a un portero de 2 metros de altura. Nada impulsa la regularidad de Courtois, que llegaba tras dos partidos grandes sin encajar y volvió a caer con estrépito.

Courtois llegó al Real Madrid procedente del Chelsea. (Getty) Courtois llegó al Real Madrid procedente del Chelsea. (Getty)

Areola quiere su puesto

La intención de Zidane era clara, este curso no quería debates en la portería y sí un titular indiscutible con roles que supiesen sus dos porteros. Se lo dejó claro a Keylor Navas, que no aceptó el papel de segundón y aceptó la interesante propuesta del PSG a última hora, y llegó Areola aceptando el papel de secundario.



Su primera aparición ante Osasuna exhibió una seguridad en el juego aéreo que hace años no se veía por el Bernabéu y ante el Brujas salvó al Real Madrid del desastre en un mano a mano en el que exhibió rapidez, valentía y reflejos. Su gran parada fue la carta de presentación al madridismo, que no encuentra lo esperado en Courtois y reabre un debate que no es del gusto de Zizou.

