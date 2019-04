Todo para ‘Zizou’: el Real Madrid vuelve a la carga por este crack con millonaria oferta

Real Madrid ha salido de compras para el mercado de fichajes de verano. Sepultados en todas las competencias en frente y con un discreto juego al mando de Zidane, apenas rasparon el triunfo en su último partido de LaLiga, Florentino Pérez quiere mimar al técnico francés con contrataciones top para volver a hacer de la institución, un equipo dominador en Europa. Por eso, y a la lista de centrales para la próxima temporada, el presidente madridista y ‘Zizou’ habrían elegido al mediocampista que maneje los hilos en el segundo mandato galo.



El mediocentro es nada menos que Christian Eriksen, tasado en 150 millones de euros hace un par de semanas en Inglaterra. El Real Madrid siempre ha mirado al Tottenham como un aliado a la hora de buscar refuerzos: pasó con Luka Modric y luego con Gareth Bale, por lo que el danés se convierte en una fuerte opción para sumarse, por ahora, a Casemiro, Toni Kroos y Luka Modric. ¿Pagará esa cantidad el madridismo? Bueno, no ciertamente. Florentino quisiera llegar a un acuerdo con Daniel Levy, presidente de los ‘Spurs’ para traerlo al Bernabéu.



Desde Inglaterra apuntan que el Real Madrid ofertaría hasta 90 millones de euros por el pase de Eriksen en el siguiente mercado de pases, pese a que saben que para el 2020 se convertiría en agente libre, dado que no renueva su vínculo con el cuadro de Mauricio Pochettino. En ese sentido, esa sería la oferta final para hacerlo jugar en España este año y, sino, tentarlo ya gratis a partir de enero del próximo año, cuando solo le queden seis meses de contrato.



Según medios españoles, Eriksen jugaría con la dorsal ‘23’ en el Real Madrid, la que un día usó David Beckham cuando se vistió de blanco en la era de los ‘Galácticos’. Puede que no sea una nueva hegemonía, pero el Real Madrid irá a la carga por los mejores del mundo.



