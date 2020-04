Cicinho llegó al Real Madrid en el 2005 como una gran apuesta y llamado a ser el sucesor de Cafú en Brasil. Sin embargo, dos años después se marchó del Bernabéu tras no cumplir las expectativas y otros problemas personales que ya ha contado en más de una ocasión. Sin embargo, no todos fueron malos ratos para el brasileño, que vivió varias anécdotas, algunas muy divertidas como crueles, como la que le pasó con su compatriota Ronaldo Nazario.

En su primer día de práctica como jugador ‘blanco’, bajo las órdenes del por entonces entrenador López Caro, Cicinho tuvo que pagar ‘derecho de piso’, luego de que el ‘Fenómeno’ le jugara una broma en la traducción de las indicaciones del técnico.

“Después de presentarme con el Madrid tuve la primera sesión de entrenamiento. López Caro posicionó en un campo reducido a los titulares y a los suplentes. Yo estaba con los suplentes. Ronaldo, el Fenómeno, me estaba traduciendo las instrucciones del entrenador. Me dijo: ‘Cuando venga la pelota a mí, sólo haz de sombra, yo intento driblar y marcar gol, ¿de acuerdo? Eso es lo que el míster ha dicho’. Yo dije que estaba bien, que dejaría que golpeara para que marcara. Yo veía el entrenamiento y estaba siendo duro, pero Ronaldo me dijo que me lo tomara con calma…”

“La pelota llegó, solo hice la sombra, Ronaldo se fue por el lado y marcó el gol. Pero entonces López Caro vino desde lejos gritando y maldiciéndome: ‘¿Qué pasa, chico?’ Tuve un puto susto… Me quedé con la cara en el suelo. En ese momento pensé: ‘Voy a tener que pedir volver a Sao Paulo, no puedes quedarte aquí'”

Otro brasileño. Roberto Carlos, se acercó a él a pedirle explicaciones: “Roberto se acercó a mí y me preguntó: '¿Me estás tomando el pelo?’. Yo le dije que no, que Ronaldo me había traducido que solo tenía que ser la sombra en la jugada. Yo le creí"

Entonces Roberto Carlos explicó a todo el equipo que Ronaldo se había burlado de Cicinho en la traducción. “¡Esto lo hago por diversión! Estos muchachos no saben cómo divertirse (risas)”, dijo el ‘Fenómeno’ que no paraba de reírse.

