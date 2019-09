El paciente luso: Mourinho rechazó cinco ofertas a la espera del Real Madrid

El mejor equipo que entrenó fue el Real Madrid. José Mourinho ha afirmado más de una vez que el mayor reto de su carrera fue dirigir a Cristiano Ronaldo, Iker Casillas y compañía en la lucha contra el Barcelona de Pep Guardiola. ‘Mou’ recuerda con alegría esos días y tiene en mente su regreso al Santiago Bernabéu en un corto plazo. Su relación con Florentino Pérez es excelente, por lo que tan solo espera el llamado a su móvil con un mensaje seco: “Vuelve”.



En Inglaterra se asegura que Mourinho ha rechazado cinco ofertas concretas en el pasado mercado de fichajes. AC Milan, PSG, Mónaco, Porto y Bayern Munich lo llamaron para saber sus pretensiones económicas y su regreso a los banquillos, pero el luso prefirió rechazar todas las proposiciones pensando en el mensaje de WhatsApp del presidente madridista.



Mourinho espera desde marzo

Este nunca llegó y ‘Mou’, por el momento, se desempeña como comentarista deportivo. El portugués ha preferido tomar un año sabático, esperando que Florentino – u otro directivo – se dirija a Londres para tentarle el regreso a España. Por el momento, el mandamás se decidió por el segundo mandato de Zidane, pero la presente campaña no es del gusto de los aficionados y directivos, pese al lugar del Real Madrid en la tabla de posiciones: líderes tras siete fechas.



‘Mou’ espera su oferta desde marzo pasado cuando Santiago Solari no continuó con su proyecto en reemplazo de Julen Lopetegui, ahora en el Sevilla. No obstante, aún no parece la oportunidad para traerlo de regreso. El hijo pródigo tan solo tiene que esperar en su casa de Inglaterra. Con las comunicaciones de ahora, los mensajes vuelan en tan solo segundos.



Real Madrid en la Champions League

Mientras Mourinho sigue viendo los partidos del Real Madrid, el cuadro de ‘Zizou’ enfrenta el martes al Brujas por la segunda jornada de fase de grupos de la Champions League.

