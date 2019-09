La confesión de Gareth Bale: “No estoy jugando feliz, pero estoy jugando”

“No diría que estoy jugando feliz, pero estoy jugando. Soy profesional y hago lo que puedo”. Así comenzó Gareth Bale con su situación personal a nivel del fútbol. No es que el jugador se haya olvidado de hacer goles y ser un tren bala sobre el campo de juego, sino que ya no se siente motivado cuando va a una práctica o salta al césped de juego con el resto de sus compañeros. Bale ya no es el mismo, no se siente igual y lo habla en una entrevista con ‘Daily Mirror.



"Los jugadores cogemos confianza jugando bien y marcando goles. Lo ideal sería seguir poder marcando y así ayudar al equipo. Sin embargo, en verano no tenía la forma física en la que quería estar y eso no me ayudó. Creo que cuando no estás completamente en forma, no puedes hacer lo que quieres y te frustras", reconoció el madridista concentrado con Gales. "Pero eso ya ha pasado. Ahora, estoy en buena forma. Los partidos me ayudan a mejorar y estoy creciendo en confianza", añadió el británico en un mensaje claro para sus fanáticos en el fútbol.



Con la salida de Cristiano Ronaldo en la pasada temporada, se esperaba que el ‘Expreso de Cardiff’ tomara su puesto y liderazgo en el plantel madridista. No obstante, Bale ha pasado más tiempo fuera de la cancha que dentro de ello. Ahora, con Zidane en el banquillo, Gareth espera retomar su mejor ritmo y darle alegrías a la afición del Real Madrid en todos los torneos.



El buen inicio de Bale en el Real Madrid

Tras tres fechas disputadas en LaLiga, Gareth Bale lleva dos goles marcados en la presente temporada. Ahora se espera que rinda de la misma manera en la Champions League.



Real Madrid enfrenta el próximo sábado al Levante por LaLiga y cuatro días después juega en París ante el PSG por la primera jornada de la Champions League.





