La confesión de Zidane a Bale al descubierto en el Real Madrid, por Sheringham

Cualquiera que lea su nombre, recuerda su histórico gol en la final del Manchester United vs. Bayern Munich de la Champions League. Así como de letal lo fue en el área, también parece serlo con sus declaraciones. ¿La razón? Teddy Sheringham, ex atacante de los ‘Red Devils’, ha recomendado a Gareth Bale marcharse del Real Madrid , pese a que el galés tiene toda la disposición de cumplir las dos temporadas que le restan de contrato con el club.



“Zidane ha llegado y lo ha dicho en pocas palabras: ‘Me quiero deshacer de Bale’”, indicó el ex futbolista con un argumento clave: si hay tres cambios disponibles y en ninguno se encuentra el galés, el mensaje se sobreentiende: el jugador no está en los planes del técnico. No se trata de una lesión o de un sistema táctico, siempre que tengas a uno de los futbolistas más caros de tu plantilla sentando banquillo y no jugando un solo minuto al mando del técnico francés.



Sheringham recomendó la salida del ex Tottenham para que vuelva a disfrutar del fútbol, pese a que le restan dos temporadas, que serían un estimado de 19 millones de euros netos que recibiría Bale de parte de las arcas del Real Madrid. Y claro, los contratos hay que cumplirlos, siempre y cuando no llegue una oferta que colme las expectativas de ambos clubes.



Sheringham aseveró que Bale es un futbolista superlativo y que no le faltarán propuestas en el mercado de fichajes de verano de la temporada que inicia en unas semanas. “Disfrutarás más de la vida si juegan en un equipo que quieres jugar”, sentenció el buen Teddy.



► El 2x1 que prepara Florentino Pérez para el Real Madrid con Eden Hazard



► Nunca antes vistas: se revelan imágenes de Neymar cuando pasó pruebas en Real Madrid [VIDEO]



► Lo siento mucho, Antoine: los delanteros que suenan en Barcelona luego que Griezmann se congele [FOTOS]



► Real Madrid se bajó de la disputa: la razón por la que Joao Félix se aleja de Valdebebas, pero no de Madrid