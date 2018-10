Nada está dicho en la contienda merengue. La continuidad de Julen Lopetegui en el Real Madrid no es segura y la dirigencia que preside Florentino Pérez analiza la posibilidad de despedirlo, según la prensa española.

El periodista Edu Pidal de radio Onda Cero de España ha señalado este domingo que "hay muchas voces dentro del equipo blanco que piden su dimisión, aunque de momento parece que no se va a llevar a cabo, entre otras razones, porque la situación del Barcelona ayuda a que la crisis no sea mayor".

El empate del Barcelona en Mestalla ante Valencia ha calmado en algo las aguas en el Santiago Bernabéu. Ninguno de los clubes más grandes de España es líder de LaLiga. La punta pertenece al Sevilla que suma 4 victorias al hilo.

"Cesar a un entrenador siempre es un fracaso. Yo creo que está al alcance de Lopetegui hacer reaccionar a este equipo", indicó Jorge Valdano, exdirector deportivo del Real Madrid, en el programa El Transistor de OC.

En tanto, Miguel Ángel del Pozo, del diario AS, señaló que el Barcelona podría ser juez en el caso de Julen Lopetegui, de cara al clásico del fútbol español que debe jugarse a fines de octubre.

"Pero al igual que el Barcelona puede ser un aliado para Lopetegui, podría ser su verdugo y sentenciarlo. El Madrid viaja al Camp Nou el 28 de octubre. Un duelo que en caso de descalabro blanco podría ser el que acabe con la confianza en Lopetegui. Fue precisamente el Barcelona quien ejecutó al último entrenador del Real Madrid despedido con la temporada en curso: 0-4 al Madrid de Benítez y comenzó la 'Era Zidane'", indicó.

Tras la para por la fecha FIFA, Real Madrid enfrentará al Levante en el Bernabéu, el próximo sábado 20 de octubre.