Apenas 203 minutos jugados en Liga tras 25 partidos disputados a esta altura de la temporada. Dani Ceballos llegaba al Real Madrid como una de las perlas españolas que podía estar a la altura de Isco y Marco Asensio en la ‘Casa Blanca’. El tiempo, sin embargo, fue preparando otro camino para un canterano que desea experiencia sobre el césped de juego y no más minutos en el banquillo, a causa de las decisiones de Zidane. De acuerdo a la edición del ‘Diario Gol, el ex Betis tomó una decisión que se la hizo saber a ‘Zizou’ y Florentino Pérez.



Dani Ceballos había ‘explotado’ en la interna del equipo madridista, luego de la goleada sobre el Alavés en la última fecha de la liga española. El español, si bien jugó 17 minutos tras su ingreso en lugar de Mateo Kovavic, ha visto que no tiene oportunidades para esta temporada y probablemente tampoco las tenga si es que Florentino abre la cartera para el mercado de fichajes de verano. Y, tal como se habla en España, el presidente si traerá jugadores.



Dani Ceballos llegó al Real Madrid para jugar en el Bernabéu y tan solo se ha convertido en la cuarta opción en el mediocampo, algo que pasaba con James Rodríguez en sus últimos meses. Florentino le habría pedido tiempo de adaptación, pero todo indicaría que sería prestado para la próxima temporada. Zidane no cuenta con él, así como el resto de canteranos que no han dado la altura en los entrenamientos en Valdebebas. Aún falta para que cuajen.



El volante, no obstante, hará caso a Florentino y esperará hasta junior, aunque no se quedará con los brazos cruzados. De acuerdo a medios españoles, los agentes del madridista han mantenido más de una entrevista con representantes de la Juventus, Liverpool, Milan y la Roma, así como del Betis, pues no vería con malos ojos regresar al Benito Villamarín en calidad de cedido y así no desvincularse del Madrid. Así está su caso.