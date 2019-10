''Este es un campo en el que hay que ganar'': Courtois, crítico tras la última derrota del Real Madrid

Ahora solo queda reponerse. El portero belga del Real Madrid , Thibaut Courtois , reconoció este sábado que su equipo no fue capaz de igualar la intensidad del Mallorca, ante el que perdió por 1-0 en Son Moix, "un campo en el que hay que ganar". El exjugador del Chelsea es consciente de que con la derrota de hoy los 'merengues' pierden la punta de un torneo que ahora lidera su eterno rival, el Barcelona.



El meta belga no se mostró sorprendido por el talante con el que el conjunto balear irrumpió en el partido. "No nos sorprendió. Fue el Mallorca que esperábamos. Sabíamos que iban a jugar con intensidad y entusiasmo y no igualamos eso al principio. Nos costó entrar", analizó en Movistar LaLiga.



Courtois añadió que el Real Madrid falló en el último pase. "Tuvimos ocasiones pero nos faltó precisión y fallamos en el último pase. En cualquier caso este es un campo en el que hay que ganar". El portero del conjunto 'blanco' reconoció que la expulsión de Álvaro Odriozola complicó más aún la posibilidad de sacar algo positivo de Mallorca.



"La segunda amarilla es justa. En ese momento con tarjeta no hay que hacer esa falta pero también es la adrenalina y eso. Con diez es más difícil". Courtois, que no justificó en las ausencias el revés en Mallorca advirtió que el Real Madrid va a luchar hasta el final. "Este equipo va a luchar hasta el final siempre. No hemos jugado mal hoy, pero nos ha faltado culminar al final no hemos hecho gol", añadió.

¿Cómo jugó el Real Madrid en Son Moix?

El Real Madrid, en vísperas de la decisiva cita de la Champions League con el Galatasaray en Estambul y a la espera de que se concrete la fecha del clásico con el Barcelona, volvió a pisar el césped de Son Moix siete años después, y lo hizo con James, Isco, Militao y Marcelo como titulares.



Jugaron en el centro del campo James Rodríguez y el español Isco Alarcón. En la portería volvió Thibaut Courtois, en la defensa Sergio Ramos y Eder Militao formaron la pareja de centrales, Álvaro Odriozola se situó a la derecha y Ferland Mendy a la izquierda. Casemiro, Valverde y James fueron la trío en la zona ancha, y arriba, estuvieron Isco, Benzema y Vinicius.



► ¡701 y sumando! Cristiano Ronaldo anotó 1-0 de Juventus contra Bologna en Turín por la Serie A [VIDEO]



► ¡De casi 25 metros! Golazo de Ruidíaz para el 1-0 del Seattle Sounders contra Dallas en Playoffs de MLS [VIDEO]



► Sin Liga ni Champions: Joao Félix se esguinzó un tobillo y se perdería hasta cuatro partidos con Atlético



► Directo al hospital: la criminal falta contra Riqui Puig en el Barza B que causa repudio en España [VIDEO]