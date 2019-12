Si no lo puedes ganar, tampoco lo pierdas. Es una de las frases más conocidos en el mundo del fútbol cuando la ofensiva de un equipo no anda ‘fina’ de cara al gol, pero se mantiene firme en defensa. Y ese es el caso del Real Madrid, que pese a no haber visto portería en las dos últimas fechas (empate ante Barcelona y Bilbao) ha mejorado considerablemente en cuanto a defensa, al punto de lograr un récord que no se veía en el Bernabéu hace 31 años. Y Thibaut Courtois y Alphonse Areola son los responsables.

El portero belga y el guardameta francés han logrado encajar 12 goles en las primeras 18 fechas de LaLiga, algo que no ocurría en la portería del Madrid... ¡desde la temporada 1987-88! Por entonces, Francisco Buyo, Ochotorena y Agustín eran los dueños de la portería ‘blanca’. Desde entonces pasaron por el arco madridista portero de la talla de Iker Casillas, Cañizares, Illgner o Keylor Navas, pero nadie logró los números que Courtois y Areola vienen firmando.

De los 15 partidos que ha disputado Courtois, en siete de ellos puso el candado a su portería y no recibió ningún tanto, mientras que el ex del PSG logró hacerlo en una ocasión de las tres en las que tuvo oportunidad.

Pero hay más con este registro, pues es la segunda mejor marca en la historia del Real Madrid a la mitad de temporada, pues solo en los cursos 61-62 y la 71-72 los ‘blancos’ encajaron menos tantos: 11 dianas.

Así, poco a poco, ambos porteros -sobre todo Courtois- que fueron resistidos por la afición, se vienen ganando a pulso un lugar en el arco del Madrid.

