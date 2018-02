En 2014, Keylor Navas cumplió uno de sus sueños: ser jugador del Real Madrid. Y es que luego de su gran Mundial en Brasil, el portero costarricense llegó al estadio Santiago Bernabéu procedente del Levante. Sin embargo, pese a que actualmente tiene un nivel aceptable de la mano de Zinedine Zidane, sabe que los dirigentes están en la búsqueda de otro arquero (David De Gea).

Keylor Navas , según declaraciones que recoge el diario AS este jueves en su edición digital, reconoce que su tiempo en Real Madrid pronto podría estar por terminar. Si bien es cierto que no se cristalizó la contratación de Kepa Arrizabalaga del Athletic Club de Bilbao, aún escucha voces respecto a otros en su puesto que lo podrían reemplazar.

"A uno como futbolista le gusta sentir cariño y eso me lo da mi familia y amigos. La verdad que juego pensando en ellos. No sé si en el club dudarán de mí, pero por lo pronto tengo contrato vigente", fue lo que dijo Navas en palabras que rescata el citado medio de la capital española.

Con esto, el 'tico' asume que se cocina su marcha del cuadro de 'Zizou'. Y no es para menos. Esta semana Thibaut Courtois - que es el plan B blanco si es que no llegada De Gea - dio declaraciones en las que se dejó querer por el Florentino Pérez. Su meta también es ser parte del actual plantel de la Liga Santander y Champions League.

"Si ellos me quieren tienen que ponerse en contacto con Chelsea. Hasta ahora no lo han hecho. Lo cierto es que algún día voy a volver a Madrid porque amo esa ciudad. Mi corazón está allí. Cuando me fui, mis primeros días en Londres fueron muy difíciles. Mis dos hijos viven en España con mi esposa y cada vez que puedo trato de ir hacia allá", indicó a Sport/Foot Magazine.