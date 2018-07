No es el mejor mercado de fichajes para el Real Madrid , no lo ha sido en las últimas temporadas. Antes Florentino Pérez sacaba la chequera y firmaba a un ‘Galáctico’, ahora parece tentado a solo traer promisorios jugadores al Santiago Bernabéu. Con la partida de Cristiano Ronaldo, medios españoles indican que los madridistas quieren cerrar a un delantero de calidad, aunque para ello habrá que invertir varios millones de euros de las arcas del conjunto blanco. Si bien Cavani ha dado un ‘sí’ definitivo, aún se estudia su caso como los otros tres jugadores.



Además del delantero uruguayo, se encuentran Robert Lewandowski, Harry Kane y Rodrigo. Cada uno con una historia distinta como pretensiones económicas. Vamos uno por uno.



Cavani. El futbolista del PSG quiere jugar en el Real Madrid. En las oficinas tienen apuntado su nombre y saben que su predisposición es total. Además, la presencia de Neymar y Mbappé en el equipo francés le han dejado en un segundo plano y el año pasado chocó con el brasileño por ver quién era el encargado de lanzar las faltas y los penaltis.



¿Y el caso de Rodrigo? Fue formado en el Real Madrid y cuenta con la total confianza de Lopetegui. Su cláusula de rescisión es de 120 millones de euros, pero el equipo valencianista estaría dispuesto a dejarle salir si llega una oferta de 70 u 80 millones.



¿ Robert Lewandowski? El delantero polaco nunca ha ocultado su deseo de jugar en el Madrid algún día, pero el gran obstáculo es que el Bayern no escucha ofertas por él. Incluso cambió de agente hace unos meses (pasó a trabajar con Pini Zahavi) con la intención de que fuera factible su posible llegada al Bernabéu. Sin embargo, en los últimos meses se ha enfriado mucho esta posibilidad porque los madridistas no pretenden hacer un gran desembolso económico por un jugador que no está en su mejor momento. Más que difícil.



Finalmente, Harry Kane. El delantero inglés renovó con el Tottenham el pasado mes de junio hasta el año 2024, por lo que su salida es casi imposible. El Madrid tendría que hacer una oferta elevadísima para tener opciones de incorporarle, algo que no convence en la planta noble del club blanco porque dudan de su adaptación a La Liga. Así están con los probables ‘9’.