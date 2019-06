¿Un nuevo 'Judas' del fútbol? El destino 'bomba' de Ceballos para decir adiós al Real Madrid

Está en boca de todos. Dani Ceballos no solo hace noticia por su participación con España en la Eurocopa Sub 21 o lo que dice o no sobre su relación con Zinedine Zidane, el mediocampista también llama la atención del mercado de fichajes, donde ha sumado a un nuevo pretendiente de cara a la próxima temporada. Porque salvo sorpresas, el sevillano saldrá del Real Madrid.

El Madrid no lo dejará salir por menos de 50 millones de euros, una cifra bastante alta que hace más difícil su salida del Bernabéu, pero en los últimos días ha aparecido un equipo dispuesto a pagar ese monto y que ha causado revuelo en España.



Se trata nada menos que del Sevilla , el clásico y eterno rival del exequipo de Ceballos Real Betis. Un 'bombazo' por el cual el jugador de 22 años podría ser considerado "traidor" en el Benito Villamarín.



Sin embargo, viendo lo estrictamente deportivo, en el club de Nervión Ceballos sería pieza clave, encontraría esa continuidad que tanto exige en el Madrid y jugaría la Europa League. Además, contaría con el respaldo de Julen Lopetegui, con quien sí gozó de regularidad en el Bernabéu.

Busca minutos

"Quiero jugar en un equipo en el que me sienta importante, quiero demostrar que puedo competir en cualquier equipo de Europa", afirmó Ceballos en entrevista con 'El Transistor' antes de partir rumbo al Europeo que se disputa en Italia.



Dani Ceballos llegó al Real Madrid en el 2017, pero hasta ahora o ha podido redondear una buena temporada. En especial la anterior de la cual hizo un repaso de su actuación y le volvió a 'pegar' a 'Zizou'.



"Empecé bien con Lopetegui pero luego pasé a un segundo plano. Lo más importante para un jugador es tener la confianza del míster", dijo aquella vez.

