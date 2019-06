Desahogo: Ceballos envió un nuevo 'dardo' a Zidane y se visualiza lejos del Real Madrid

La relación entre Dani Ceballos y Zinedine Zidane siempre será especial, por llamarla de alguna manera. Hace un año, el futbolista español criticó al técnico francés por las pocas oportunidades que le brindó cuando acababa de aterrizar en el Bernabéu procedente del Betis, y aunque hace poco se arrepintió de aquellos cuestionamientos, se visualiza fuera del Real Madrid.

" Quiero jugar en un equipo en el que me sienta importante, quiero demostrar que puedo competir en cualquier equipo de Europa", afirmó Ceballos en entrevista con 'El Transistor' al ser consultado sobre su próximo destino en caso dejar a los 'blancos'.



" Soy un jugador joven que quiere jugar y triunfar, no quiero otro año más sin jugar", apuntó.



El futbolista de 22 años también reveló lo que conversó con Zidane Zidane, quien no se fue con rodeos. "Z idane fue muy claro conmigo y yo acepté sus explicaciones; tengo contrato con el Madrid y una cláusula bastante alta", explicó.

Dani Ceballos llegó al Real Madrid en el 2017, pero hasta ahora o ha podido redondear una buena temporada. En especial la anterior de la cual hizo un repaso de su actuación y le volvió a 'pegar' a 'Zizou'.



" Empecé bien con Lopetegui pero luego pasé a un segundo plano. Lo más importante para un jugador es tener la confianza del míster", sentenció.



Ceballos jugará la Eurocopa Sub 21, que arranca el domingo, y tras el torneo decidirá su futuro.

