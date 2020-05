Sabe que no la tiene fácil con Zidane en el banquillo, no solo porque no es del gusto del entrenador galo, sino por alguno que otro cruce que sostuvieron cuando el mediocampista estaba bajo sus órdenes. Sin embargo, Dani Ceballos no renuncia a su sueño de jugar y triunfar en el Real Madrid.

“Soy un jugador del Real Madrid... Y a cualquier jugador del mundo le gustaría jugar en el Real Madrid, tengo contrato con ellos tres años más y es el equipo idóneo para triunfar”, aseguró el centrocampista en entrevista a TVE.

Además, el centrocampista aseguró haber crecido y tener lo mejor aún por demostrar. “Lo mejor de Dani Ceballos está por llegar, asentarse en un equipo, sentirse importante... sentirse líder, que es lo que realmente me gusta”, apuntó.

Ceballos, cedido en el Arsenal, por ahora está concentrado en lo que será el regreso a la Premier League, que podría reanudar su torneo el 20 de junio.

“Hace 48 horas pasamos los test y la verdad es que todo el equipo ha dado negativo. Vamos a empezar una semana con retraso con respecto a lo que se viene hablando en España, que es el 12 de junio, y vamos a empezar la liga el 20”, explicó.

Zidane, satisfecho los primeros días

En Real Madrid hay buen semblante de cara a la posible vuelta de LaLiga Santander 2019-20. Este miércoles luego de la sesión de entrenamientos, Zinedine Zidane dio declaraciones a la prensa local por primera vez desde que sus dirigidos se ejercitan en la ciudad deportiva Valdebebas por el COVID-19.

“Estamos todos contentos de volver. Habíamos planificado la preparación física y ellos lo hicieron muy bien casa. Todos en Real Madrid están en forma”, fue lo que dijo el DT merengue en declaraciones que recoge la edición digital de AS.

