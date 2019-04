¡Se queda... pero en LaLiga! La increíble decisión de Dani Ceballos para evitar marchar a la Serie A

Vuelve el hijo pródigo. Sin oportunidades, aparentemente, en la próxima temporada en el Real Madrid con Zinedine Zidane, el futuro de Dani Ceballos sigue dando diferentes tumbos de cara al próximo mercado de fichajes. Y si bien en Italia colocaban al mediocampista español en la Serie A, el futbolista de 22 años podría quedarse en LaLiga Santander.

Hace solo unos días, la cadena italiana 'Rai' aseguraba que Ceballos llegaría a la Lazio. Es más, que el club italiano empezaría negociaciones con directivos del Bernabéu para conseguir la cesión del centrocampista.



Sin embargo, todo esto podría dar un gran giro. De acuerdo a información del portal madridista 'Defensa Central', Ceballos no quiere marcharse a la Serie A y preferiría regresar nada menos que al Real Betis, de donde salió en el 2017 para fichar por los 'blancos', y que fue pifiado cada vez que volvió al Benito Villamarín.



"Dani cree que a base de trabajo, esfuerzo y buen fútbol todo quedará ‘olvidado’ y será tratado como uno más del plantel", señala el citado medio.

Como se recuerda, antes de la segunda etapa de 'Zizou' como entrenador en la 'Casa Blanca', el mediocampista tuvo críticas hacia el actual DT merengue. "Eso lo debe explicar él (por qué no lo ponía). No me daba oportunidades. Cuando las semanas pasan y no te sientes importante, la verdad que todo se vuelve muy difícil", sostuvo en su momento al diario Marca.

