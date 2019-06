¡No se lo esperaba! Dani Ceballos responde y desmiente supuesta conversación con Zidane

Se encuentra concentrado con la selección española en la Eurocopa Sub 21, con la que cayó en el debut ante Italia, pero se dio un tiempo para salir a responder a supuestas y duras palabras que habría dicho a Zinedine Zidane sobre su futuro en el Real Madrid. El caso Dani Ceballos parece que tiene para rato, aunque el jugador, por lo pronto, prefiere estar concentrado con 'La Roja'.

" No hay problema míster. Yo tampoco quería seguir trabajando con usted", eran las palabras que, según un medio madrileño, el futbolista andaluz le habría dicho al técnico francés. Sin embargo, el propio jugador ha desmentido la información.



"Quiero manifestar, ante las informaciones que se han publicado hoy en algunos medios de comunicación que prefiero no mencionar, que en ningún momento se ha hecho pública ninguna conversación mía privada con alguna persona del cuerpo técnico del Real Madrid", empieza Ceballos en sus redes sociales.



"Asimismo, niego rotundamente las declaraciones que se me atribuyen al respecto en este asunto. Por último, creo que es muy poco profesional y que está fuera de lugar la publicación de este tipo noticias falsas, más aún cuando estamos trabajando y peleando por un torneo internacional tan importante como es la Eurocopa Sub21 con la selección española", sentenció el jugador de 22 años.

1/3 Quiero manifestar, ante las informaciones que se han publicado hoy en algunos medios de comunicación que prefiero no mencionar, que en ningún momento se ha hecho pública ninguna conversación mía privada con alguna persona del cuerpo técnico del Real Madrid... — Daniel Ceballos (@DaniCeballos46) 17 de junio de 2019

Futuro incierto

Pese a la aclaración, Dani Ceballos no se ha limitado en otras oportunidades ha mostrar su disconformidad en cuanto a su poca continuidad, como lo hizo hace casi una semana.



"Quiero jugar en un equipo en el que me sienta importante, quiero demostrar que puedo competir en cualquier equipo de Europa", afirmó Ceballos en entrevista con 'El Transistor' antes de partir rumbo al Europeo que se disputa en Italia.



Dani Ceballos llegó al Real Madrid en el 2017, pero hasta ahora o ha podido redondear una buena temporada. En especial la anterior de la cual hizo un repaso de su actuación y le volvió a 'pegar' a 'Zizou'.



"Empecé bien con Lopetegui pero luego pasé a un segundo plano. Lo más importante para un jugador es tener la confianza del míster", dijo aquella vez.

