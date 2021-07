Más problemas para la defensa ‘blanca’. A las salidas de Sergio Ramos (al PSG) y Raphael Varane (al M.United), se ha sumado la baja del único fichaje de la temporada, el austriaco del Real Madrid, David Alaba, ha dado positivo por Covid, según ha informado este miércoles el club merengue, por lo que deberá aislarse durante su primera pretemporada en el equipo.

“El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador David Alaba ha dado resultado positivo en COVID-19”, anunció la entidad blanca en un comunicado.

Alaba ha tenido que abandonar este miércoles el campo de entrenamiento de la Ciudad Deportiva de manera anticipada mientras el resto de integrantes de la plantilla del Madrid seguía entrenando a las órdenes del técnico Carlo Ancelotti.

Aunque lo de Alaba no representaría nada grave, en principio, su confinamiento supone una pésima noticia para Ancelotti, que solo cuenta con Nacho y el austriaco, pues Militao aún no ha vuelto de vacaciones y Jesús Vallejo se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Tokio.

El austriaco, que llegó este mismo verano al equipo procedente del Bayern Munich, se suma así a su nuevo compañero de equipo Karim Benzema, que también se encuentra aislado tras dar positivo el pasado viernes.

Se cumple un sueño de infancia

“Para mí, es un gran paso personal. Se cumple un sueño de la infancia, vestir la camiseta del Real Madrid. Personalmente, es algo muy especial”, explicó el futbolista austriaco de 27 años en una entrevista a los medios oficiales del Madrid.

El ex del Bayern, que fue presentado el día anterior, insiste en su preferencia por el Madrid. “Es un sueño jugar en este club, como he mencionado, pero no es solo un sueño de la infancia. Creo que no solo muchos niños, sino muchos futbolistas sueñan con este momento, con jugar algún día para el club más grande del mundo”, destaca.

