Argentina vs. España se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS) por la jornada 3 del Grupo C de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, este miércoles 28 de julio desde las 6:00 a.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy se encuentra a cargo de Marca Claro, Claro Sports, TyC Sports, Eurosport Player Spain, TVE La 1, RTVE.es y fuboTV España. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Sigue el minuto a minuto y las incidencias.

Las selecciones de Argentina y España se verán en el cierre de la fase de grupos, buscando la victoria que les dé la clasificación a la siguiente ronda de Tokio 2020. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Saitama 2002.

Argentina vs. España: horarios del partido y canales

México - 6:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Perú - 6:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Ecuador - 6:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Colombia - 6:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Bolivia - 7:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Venezuela - 7:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Paraguay - 7:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Chile - 7:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Argentina - 8:00 a.m. - TyC Sports, Marca Claro y Claro Sports

Uruguay - 8:00 a.m. - Marca Claro y Claro Sports

Brasil - 8:00 a.m.

España - 1:00 p.m. - Eurosport Player Spain, TVE La 1, RTVE.es y fuboTV España

Los españoles lideran la llave con 4 unidades y una diferencia de gol de +1, seguidos por los australianos (+1) y argentinos (-1) con 3 puntos. Los egipcios, aún con chances de avanzar, cierran con 1 punto (-1).

Con este panorama, los ibéricos cuentan con la ventaja del empate para sellar el boleto a cuartos sin depender de otro. Pero incluso hasta podría pasar si pierde y los egipcios ganan por un gol. En cambio, los argentinos están obligados a ganar para seguir con vida, pues si empatan, cualquier resultado en el otro partido lo dejará en el tercer puesto por la mala diferencia de gol.

La ‘Roja’, campeona olímpica en Barcelona-1992, llega tras debutar con un empate sin goles frente al campeón africano Egipto y un triunfo con susto frente a Australia (1-0), en el que pudo volver a mover una red olímpica tras 21 años gracias a un cabezazo de Mikel Oyarzabal.

“Generamos mucho juego y ocasiones y, evidentemente, nos cuesta hacer gol. Conseguir uno o dos goles es difícil. Tenemos juego para estar tranquilos y seguro que los jugadores de calidad con los que contamos van a marcar goles”, afirmó el técnico español Luis de la Fuente, reconociendo que la pólvora está algo mojada para sus atacantes.

Por su lado, Argentina, medalla de oro en Atenas-2004 y Pekín-2008, empezó con una decepcionante derrota 2-0 frente a los ‘Aussies’, para luego recuperarse con un trabajoso 1-0 ante los africanos con un tanto del zaguero Facundo Medina.

“Sabemos que ahora tenemos un partido que hay que ganar, pero siempre digo que el fútbol es lindo cuando dependes de ti mismo”, afirmó el seleccionador argentino Fernando Batista en la prensa argentina, abriendo también la posibilidad de rotar a sus muchachos por la intensidad del torneo y el escaso descanso.

“Sabemos que España tiene un buen equipo, con muchos jugadores que estuvieron en la Eurocopa”, explicó el hermano del ‘Checho’ Batista, campeón olímpico con Argentina en Pekín-2008 como entrenador.

Argentina vs. España: probables alineaciones

Argentina: Jeremías Ledesma, Claudio Bravo, Facundo Medina, Nehuen Perez, Hernán De La Fuente, Fausto Vera, Martín Payero, Ezequiel Barco, Alexis Mac Allister, Pedro De la Vega y Adolfo Gaich. DT: Fernando Batista

España: Unai Simon, Marc Cucurella, Pau Torres, Eric Garcia, Oscar Gil, Martín Zubimendi, Carlos Soler, Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal y Javi Puado. DT: Luis de la Fuente

Con información de AFP.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR