Continúa, aunque hay mensajes sobre la permanencia de un técnico, es que el plazo no es muy fijo que digamos. Real Madrid sumó una nueva derrota en La Liga y pierde el paso en su camino hacia el título como el de la Champions League. Si las primeras semanas eran de alegría para los madridistas, ahora son de sombras. Julen Lopetegui y su equipo no ha marcado en más de 600 minutos y la continuidad del técnico vasco se habló después de la derrota frente a Alavé s. ¿Qué es lo que decidieron Florentino Pérez y toda su directiva?



La continuidad del técnico vasco, pese a la seguidilla de malos resultados. Lopetegui seguirá en el cargo en el Real Madrid y deberá encontrar la solución en este para por fecha FIFA.



El Clásico del 28 de octubre en el Camp Nou frente al Real Madrid marcará, sin duda, lo que pase con Lopetegui en el banquillo madridista. Es el margen de confianza que parece tener para remontar esta situación. Una solución que puede pasar por dejar en el banquillo a jugadores que no están mostrando su mejor nivel.



Lopetegui está cuestionado, aunque también los jugadores que también son señalados por las altas esferas del club. Consideran que los futbolistas, algunos de ellos, no están respondiendo en el terreno de juego a lo que se espera de ellos. Hay confianza en el Real Madrid que recuperarán su nivel, pero en el seno del club ya hay voces que piden cada vez con más fuerza que lleguen refuerzos en el mercado de invierno, algo que no le gusta nada a Florentino Pérez porque significa reconocer el error de la planificación en verano.



Lopetegui y los jugadores son los señalados por la directiva, también por el madridismo que apunta a lo más alto, a Florentino Pérez porque no tras la marcha de Cristiano Ronaldo no realizó un fichaje de relumbrón en la delantera que paliara haber perdido 50 goles