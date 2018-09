El Real Madrid le dio dos posibilidades a Vinicius Junior tras quedar fuera de la convocatoria frente al Espanyol por La Liga Santander: descansar o jugar con el Real Madrid Castilla. Y tal parece que el delantero brasileño lo tiene claro: decidió viajar a León con el club para jugar frente a la Cultural. Así es. Con quien sea y donde sea, Vinicius hará presente.



Julen Lopetegui explicó en rueda de prensa que convocó a Vinicius Junior porque otros jugadores casi no habían tenido tiempo de entrenar en las últimas 48 horas. "No se vistió porque no se vistió", dijo visiblemente incómodo con la pregunta sobre su ausencia.



En medio de esta situación de incertidumbre, el Reino de León espera con los brazos abiertos a uno de los jugadores que más ilusión despierta. Sus goles en Segunda B y sus jugadas han generado mucho interés entre los rivales del filial madridista.



Esta semana, el director general de la Cultural, Felipe Llamazares, se manifestó en contra de la presencia del brasileño en León porque, según su opinión, su participación "desvirtúa la competición". " Vinicius hoy puede venir a jugar aquí, pero mañana, puede no hacerlo frente a un rival directo y eso está desvirtuando la competición", añadió. Y claro… Vinicius Junior es un jugador de más de 40 millones de euros jugando en la Tercera de España…