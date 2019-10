Mete presión: los defensas del Real Madrid prefieren a Areola titular antes que a Courtois

► Empiezan las buenas noticias en Barcelona: Ansu Fati vuelve a los entrenamientos pensando en Sevilla



Apenas ha disputado dos partidos, pero ha dado más seguridad que Courtois en toda una temporada. O al menos esa es la percepción de los hinchas del Real Madrid con Alphonse Areola , un fichaje inesperado que, hasta el momento, viene resultado bastante rentable. El golero francés ingresó en el segundo tiempo del duelo ante Brujas y no solo dejó su arco en cero, sino que fue clave en la jugada que hubiese podido ser clave en el encuentro.



Areola ganó un mano a mano que hubiera puesto a Brujas 3-0 por delante, y tras esa acción el Madrid tomó un nuevo respiro y se fue con todo hasta que consiguió el 2 a 2.



Esa jugada puntual, además del buen partido que hizo ante el Osasuna por LaLiga hace una semana, han puesto al galo un peldaño por encima de Courtois, ya no solo por parte de los aficionados, sino también por parte de los propios jugadores.



Según informa desde España el portal madridista 'Defensa Central', los propios defensores del Madrid prefieren a Areola en el arco, pues les transmite más seguridad que el guardameta belga.



Por lo pronto, Areola sería titular ante el Granada el sábado en el Bernabéu, donde buscará seguir impresionando a Zidane, que quién sabe, podría cambiar de opinión respecto al dueño del arco 'blanco'.

La razón por la que Courtois salió del campo

Desde España, Ignacio Peña, periodista de Directv Sports, informó los motivos que no le permitieron al portero belga a continuar en el once titular ante el club de su país. "Me transmiten que Courtois ha sido sustituido por encontrarse mareado y con problemas estomacales. Nacho tiene un posible esguince en la rodilla izquierda", escribió en sus redes sociales.

