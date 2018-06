Lo quería para su técnico, pero el mismo presidente del Murcia ha revelado que José María Gutiérrez, más conocido como ‘Guti’, será el nuevo entrenador del Real Madrid , luego de que Zinedine Zidane decidiera renunciar a su cargo a días de haber ganado el tricampeonato de la Champions League. ¿Por qué ir con ‘Guti’? Es simple para Florentino Pérez.



Si es que Mauricio Pochettino no termina llegando al conjunto madridista, ‘Guti’ sería el encargado de tomar el timón del Madrid . Es un jugador de la casa, al igual de Zidane. Y Pochettino, tratándose de un técnico con gran renombre, el Real tendría que pagar una fuerte suma de dinero al Tottenham, quienes no están dispuestos a soltar al argentino.



El máximo mandatario del Murcia explicó que estuvo con Guti en un restaurante de Madrid para convencerle de que fichara por su equipo, pero que todo se torció cuando Zidane dimitió: "Hablé con Guti y me iba a reunir con él el jueves. Quería convencerlo para venir. Pero Zidane se fue del Madrid... ya se podía haber esperado unos días para anunciarlo".



"Que Florentino se decida ya y que anuncie el nuevo entrenador, y si es Guti fenomenal", añadió Gálvez, quien aseguró que el madrileño "tenía mucha ilusión por entrenar al Murcia".



Al ser repreguntado por el futuro entrenador del Murcia y por el nombre de Guti, Víctor Gálvez zanjó: "Guti va a ser entrenador del Real Madrid , por tanto no va a venir al Murcia... ojalá se hubiera quedado Zidane dos días más".