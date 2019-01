"Es el mejor del mundo": Van der Vaart cree que este jugador blanco supera a Messi y Cristiano

Rafael van der Vaart llegó al Real Madrid a mediados de 2008 procedente del Hamburgo. Arribó al Bernabéu con bombos y platillos, pero no rindió lo esperado y únicamente obtuvo la Supercopa de España ese año. Ahora, ya retirado, dio una entrevista al diario Marca.

En la conversación con el medio español, Van der Vaart no se cansó de regalarle elogios a Isco, a quién calificó como el mejor del mundo. El mediocampista holandés no entiende cómo no juega en Real Madrid bajo las órdenes del técnico Santiago Solari.

"Para mí es una locura (lo que le pasa a Isco). Es el mejor jugador del mundo. Siempre ha tenido problemas con los entrenadores y Zinedine Zidane nunca confió al 100%. Cuando veo que no es titular, me voy a mi casa", sostuvo el ex mediocampista del Real Madrid.

Asimismo, habló de duelo de los blancos por octavos de Champions League ante Ajax, cuando por el que también pasó. "Tengo muchas ganas de ver ese cruce. El Ajax tiene muchísimo talento y se la va a poner difícil", añadió.

Como se recuerda, Rafael van der Vaart también vistió las camisetas del Hamburgo, Tottenham, Real Betis y Midtjylland de Dinamarca. Jugó tres Eurocopas y dos Mundiales con la Selección de Holanda.