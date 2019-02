Puntos aparte: la despreocupación de Isco que preocupa a todo el Real Madrid

Isco sufre de una lesión en los cervicales, pero tampoco es para publicar una foto en las redes sociales que provoca la molestia del madridista. Es cierto que tiene la libertad de poner cualquier foto que desea en su cuenta de red social, pero debe hacerlo con más sapiencia, sobre todo cuando no se encuentra en los planes de Santiago Solari para el resto de la temporada. Mientras el Real Madrid pierde con el Girona, el malagueño luce relajado. ¿Qué habrán dicho el resto de sus compañeros luego de la publicación de Isco?



La actitud de Isco vuelve a estar bajo sospecha con este tipo de mensajes y fotografías en las redes sociales que no le benefician. Ya son muchos traspiés de un jugador que se ve envuelto en la polémica. Desde que se enfrentó a la grada norte del Bernabéu, publicó una encuesta para preguntar si estaba o no gordo, le hizo un desplante al delegado del equipo cuando le quiso dar una cariñosa palmada en el pecho tras un partido en el Bernabéu y contestó a Rubén de la Red para dejar claro que no gozaba de oportunidades.



La fotografía de la siesta no debería tener más historia si su situación fuera otra. Pero el cúmulo de malas noticias le perjudica y como dicen el Madrid: el horno no está para bollos. Puede que la haya querido publicar con otro significado y que nos haya querido demostrar que tiene un amor especial por los perros. Nadie lo duda. Pero qué bien le vendría hacer gestos de más compromiso cuando está bajo sospecha su relación con el entrenador y su motivación para demostrar que volverá a ser importante en lo que queda de temporada.



