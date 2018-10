¿Se queda o se va a final de la temporada? Real Madrid no ha ganado en sus dos últimos partidos ligueros y las críticas han comenzado sobre los jugadores en la era Lopetegui. Ya, no está Cristiano Ronaldo, pero tampoco era para caer goleados (3-0) ante el Sevilla y no imponerse sobre el Atlético de Madrid en el Bernabéu. Claro, son rivales más difíciles, el Madrid comenzó a dar cimientos no tan seguros, por lo que la prensa española – con informaciones de la dirigencia – comienza a buscar culpables de este momento del club madridista.



¿El jugador indicado? Nada menos que Marcelo , el lateral indiscutible en la banda izquierda. Como se sabe, el brasileño es letal en el ataque y con Cristiano, era un avión. Sin embargo, sin la presencia del delantero luso, y con un juego más en equipo, la defensa del jugador se ha visto señalada como en sus inicios con la camiseta blanca. Marcelo, en la actualidad, se ha puesto en discusión su venta por su actual rendimiento y su edad: 30 años. ¿Será vendido?



¿Qué pasa en el Real Madrid? Se habla de la veteranía de los jugadores, teniendo a Sergio Ramos (32), Marcelo (30), Benzema (30) y Modric (33) como los principales indicadores, por lo que Florentino Pérez espera una renovación y no ‘seguir’ con ‘vacas sagradas’. ¿Se hará realidad? Todo es una decisión dirigencial, así como la de Julen Lopetegui.



Real Madrid visita al CSKA Moscú en una nueva prueba para el técnico vasco como de sus dirigidos. Una derrota no se encuentra mirada en el mapa, por lo que deberá ser una victoria sí o sí para garantizar así el camino hacia los octavos de final del torneo más importante en el ‘Viejo Continente’. Se viene un partido con duros retos para los madridistas.