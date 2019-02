Las dos leyendas del Real Madrid que suenan para reemplazar a Solari como DT

Los nombres van y vienen en la carpeta del Real Madrid. Hay quienes escriben los de entrenadores top en la lista, mientras que hay otros que suscriben a los jugadores del pasado. Veamos el accionar de Florentino Pérez: sacó a Carlo Ancelotti del banquillo y lo puso a Zinedine Zidane y también destituyó a Julen Lopetegui para poner a Santiago Solari. Ahora, ¿quién dice que no puede hacer lo mismo que el ‘Indiecito’ para poner a Raúl o Xabi Alonso? Así están los rumores para el mercado de fichajes de verano en estos nombres.



De acuerdo a medios españoles, el ex goleador del Real Madrid y el volante, también con pasado en la Real Sociedad, Liverpool y Bayern Munich, suenan como dos candidatos para el puesto de DT si Solari no termina convenciendo a la directiva. Y como se sabe, ese convencer depende de títulos que logren los madridistas para el final de temporada 2018-2019.



LaLiga ya se encuentra prácticamente perdida, por lo que queda ver si pueden reeditar con la Champions League y la Copa del Rey (definen en casa ante el Barcelona). Solari gusta a Florentino por la relación que tienen ambas de manera institucional, pero sí los resultados no acompañan en los próximos partidos, lo más probable es que vea obligado a cesarlo pese a que tenga contrato hasta la próxima temporada con el equipo de la ‘Casa Blanca’.



Raúl trabaja como técnico del ‘Cadete B’ del Real Madrid, mientras que Xabi Alonso dirige al ‘Infantil’. Veremos si dan el gran salto, cuando aún les falta un poco de experiencia para tomar al grande, el que los reta e ilusiona dentro de sus carreras como entrenadores.