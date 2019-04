Café cargado al vestuario: la dura crítica de Zidane tras empate del Madrid ante Leganés 

Zinedine Zidane , técnico del Real Madrid , lamentó la imagen de su equipo en Butarque y pidió a sus jugadores que den "un poco más", destacando por encima de todos al goleador Karim Benzema.



"Como entrenador y ellos como jugadores tenemos que intentar jugar mejor, porque tenemos y debemos jugar mejor. La primera parte no fue buena, la segunda mejor y con los jugadores que tenemos, aunque la temporada fue mala, tenemos que dar un poco más todos", afirmó en rueda de prensa en Butarque.



Zidane dejó elogios a Karim Benzema, autor de los cinco últimos goles del Real Madrid. "Está haciendo muy buena temporada, sobre todo a nivel de goles. Se está poniendo pesado con sus goles. Es un jugador fantástico y este año lo que ha cambiado es que mete muchos más goles y me alegro por él".



Los rumores sobre la llegada de un '9' para la próxima temporada, aseguró que no afectan a Karim. "Está acostumbrado a los rumores y que se diga que vienen jugadores. A él no le va a cambiar nada, ha demostrado su personalidad. Lo está haciendo bien para el equipo, a nivel de goles está marcando mucho y estoy contento".



Justificó Zidane a Lucas Vázquez y Gareth Bale por los pocos minutos que les dio para intentar cambiar el partido. "Los cambios eran para intentar ganar el partido pero ha sido un poco complicado para Lucas jugar en la izquierda y con poco tiempo para entrar en un partido así".



"Gareth es un jugador de la plantilla importante. Hoy quería hacer cambios y al final es como Lucas, jugando diez minutos es complicado entrar en el partido, aunque los cambios los hago para cambiar el partido y no lo conseguí", lamentó.



Por último, defendió el nivel de Isco Alarcón. "Veo bien a Isco, seguro que está mejor jugando más en el medio que en la posición de hoy pero jugamos con un 4-3-3 y él más a la izquierda, pero lo veo bien". EFE

