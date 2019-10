Más que un número: "No es fácil llevar el '7' después de Cristiano", Hazard se confiesa

Llegó con dos objetivos claros: ganar la Champions League y cumplir su sueño de niño, estar al lado de su ídolo de toda la vida, Zinedine Zidane. Esto último lo cumplió, por fin, esta temporada al fichar por el Real Madrid luego de varias idas y vueltas, mientras que lo primero, ganar en Europa, es su gran objetivo como jugador 'blanco'. Eden Hazard ofreció una amplia entrevista al programa 'Campo de Estrellas' del Real Madrid TV, en el que reveló la gran presión que significa llevar el dorsal '7' que antes de su arribo le perteneció a Cristiano Ronaldo.

El mediocampista belga llegó esta temporada como el nuevo fichaje 'galáctico' de Florentino Pérez, pero sobre todo con la consigna de, de alguna manera, intentar llenar ese vacío que dejó 'CR7' el curso anterior cuando dejó el Bernabéu luego de nueve años para marcharse a la Juventus.



Hazard, que en la pretemporada jugó con el dorsal '50', no tardó en heredar el mítico '7', un número con bastante peso e historia en la 'Casa Blanca' y del cual, reconoce, es complicado llevarlo.



" Cuando estoy en el campo no pienso en el 7 que llevo a la espalda. No es fácil llevar ese número después de Cristiano. También lo llevó Raúl... Juego por esta camiseta", dijo el 'Duque'.



Eden Hazard Eden Hazard llegó al Real Madrid por 100 millones de euros.

Zidane, su ídolo

"Si te gusta de verdad el fútbol, te tiene que gustar Zidane, seas o no madridista. Cuando era niño, para mí Zidane era el mejor. Yo quería ver a Zidane haciendo cosas, pases, regates... En una entrevista a la prensa Zidane dijo que me ficharía con los ojos cerrados. Mi padre me dijo que siguiese trabajando para llegar al Real Madrid. Cuando Zidane se retiró no pensaba que iba a ser entrenador tan rápido. Y ahora estamos los dos juntos. Aprender al lado de mi ídolo me hace feliz. Es honesto, sabe lo que el jugador necesita y habla cuando tiene que hablar".

Objetivo Champions

"Para mí, como dije el primer día, la Champions League es importante. En Londres solo llegué una vez a semifinales. El Chelsea ganó su única Champions el año anterior a que llegara yo. Es complicado ganar la Champions, pero estoy aquí para ganarla".

Su ansiado fichaje por el Madrid

"Cuando acabó el Mundial de Rusia quería irme al Madrid, ya había tomado la decisión. No fue posible y me quedé otro año en el Chelsea. Eso me hizo más fácil la salida, el Chelsea lo entendió y me dejó salir. Hablé con Florentino y me dijo que me esperaba en el Madrid. Después también hablé con Luka Modric y sentí que todos me querían ver ya en el Real Madrid. Y por fin se cumplió".

