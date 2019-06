El primer embrollo del ‘Duque’: el lío que genera la presentación de Eden Hazard

Algunos problemas encienden a los madridistas de cara al fichaje de Eden Hazard en el pasado viernes. El delantero belga llega, entre bombos y platillos, para elevar el nivel de juego del Real Madrid. Sin embargo, que Florentino Pérez le haya puesto la fecha de presentación para el jueves y sin arreglar el futuro de Mariano Díaz en el equipo, todo hace que haya conversaciones entre los miembros de la plantilla en los últimos días. ¿Cuál es el motivo en especial?



En el Santiago Bernabéu, Eden Hazard posará con la dorsal ‘7’, la cual le pertenece al español-dominicano. Si bien el atacante formado en la entidad madridista no tiene un puesto seguro en el equipo de Zinedine Zidane – sobre todo con la llegada de Luka Jovic, no sienta que llegue un ‘Galáctico’ y ya tenga algunos derechos sobre otros futbolistas de la plantilla del Madrid.



El fichaje de Eden Hazard se cerró entorno a los 100 millones de euros y otras 50 millones en variables que tendrá que cumplir el delantero belga, así como los pasos que dé el Real Madrid en el segundo mandato de ‘Zizou’ de cara a la temporada 2019-2020. Hazard dará este jueves unas palabras para los madridistas, así como juegos con el balón en el césped.



Se espera que haya miles de aficionados en la presentación del ‘Duque’, especialmente porque hace mucho tiempo que el Real Madrid no invierte esa cantidad de dinero por un futbolista. No obstante, queda el problema de la dorsal y Mariano, a quien puede dársele un mensaje de que no cuentan con él para la siguiente temporada y debe buscarse equipo para el 2019.



Eden Hazard tendrá su primera experiencia en LaLiga y se espera que genere una competencia – de parte de los madridistas – contra Lionel Messi.



► Asedio ‘Juventino’: tres jugadores en lista del Real Madrid y una táctica en mente



► ¡Se lo 'roban' al Barcelona y a Real Madrid! Manchester City le ofrece sueldo millonario a Joao Félix



► La confesión de Deschamps: Ferland Mendy jugará en el Real Madrid en el 2019



► El reemplazo de Coutinho: Barcelona planea trueque top mientras él está en Brasil