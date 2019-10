Recomiéndenle 'Adel...Hazard': la polémica foto del estado físico de Eden en el Real Madrid

Más allá del gol que marcó el fin de semana ante el Granada, Eden Hazard no ha comenzado la temporada en el Real Madrid con el pie derecho. Se perdió los primeros partidos de LaLiga por lesión y cuando volvió, se dejó ver impreciso y falto de fútbol.



La razón de su condición física se debe a los kilos de más que el crack belga carga. De sus problemas con la balanza se ha hablado mucho, pero una fotografía nunca había dejado tan claro que el 'Duque' sigue sin encontrar ese cuerpo que lucía en el Chelsea.



Precisamente, Eden Hazard fue captado en un saludo con Benzema y dejó ver que las hamburguesas que tanto ama le están ganando la partida. Según 'El Chiringuito', el belga tendría entre 4 a 5 kilos de más, lo que no le permite estar en su mejor versión.

Hazard sabe que debe mejorar

"Me siento bien, es verdad que la gente espera mucho de mí y yo también espero mucho de mí, personalmente debo hacer más, me autocritico", explicó Hazard hace unos días en rueda de prensa.



"A fuerza de trabajar todos los días vamos a hacer algo grande este año", aseguró el madridista, insistiendo en que "las críticas son normales. Sé cuando juego bien, cuando no lo hago, todo el mundo espera que marque tres goles por partido, pero hace falta un poco de tiempo".



"A mí me toca dar el máximo y los goles llegarán, las buenas acciones van a llegar", aseguró Hazard, que lleva el número 7 heredado de figuras como Raúl o Cristiano Ronaldo.



