Real Madrid no realizó muchas contrataciones esta temporada. Salvo la incorporación de Eden Hazard por 100 millones de euros, Florentino Pérez y compañía decidieron esperar a enero para analizar otras opciones. Ya parecen tener una. Se trata del central Milán Skrinar del Inter de Milán.

Según informa Corriere dello Sport, el futbolista ya sonó en el cuadro blanco. Desde que el diario italiano anunció una posible salida en el mercado de invierno, grandes ofertantes aparecieron. El cuadro blanco no estaría solo. Barcelona también está interesado.

El Inter no dirá que no a una oferta suculenta por Skriniar. Lo consideran una de las piezas más importantes del equipo y por ello, cuando renovó su contrato la pasada temporada, no se fijó ninguna cláusula de recisión que le permitiera marcharse.

Los italianos no son fáciles de convencer. El verano pasado equipo de la Premier League como Manchester United, tentaron a sus estrellas y llegaron ofertas serias que rondaron los 60 millones de euros, pero no las quisieron escuchar.

¿Algunos llegan y otros se van?

De acuerdo al medio ‘The Sun’, desde las oficinas de Old Trafford están planeando reactivar esa oferta para enero, y en la que estarían dispuestos a incluir a Paul Pogba como parte del ‘trueque’. El francés fue pedido expreso de Zidane, y aunque no pudo concretar su fichaje, podría hacerlo ahora que los ‘Diablos Rojos’ están dispuesta a negociar.

