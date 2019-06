¿Comenzó el lío en el Real Madrid? Eden Hazard le pidió la '10' a Luka Modric y así le respondió el croata

Eden Hazard fue presentado este miércoles en el Santiago Bernabéu como nuevo jugador del Real Madrid. El seleccionado belga asumirá el ron de estrella en el cuadro merengue y la incógnita comenzó por saber qué dorsal llevará. El mismo jugador comentó en rueda de prensa que le solicitó la '10' a Luka Modric y el croata le respondió que no.

" He tenido la suerte de hablar con Modric a través de Kovacic. Le pedí en broma que me dejara el 10 pero se negó. Lo importante no es el número, es la camiseta y el escudo", dijo Hazard en la conferencia de prensa posterior a la presentación.

Además, el jugador le mandó un mensaje a la afición merengue, que viene desconfiada por lo que sucedió la temporada que acaba de culminar. "Se que el Madrid pasó malos momentos el curso pasado. Todos los equipos tienen altibajos, es el momento de tener más ganas para ganar y lograr más títulos", acentuó.



" Intentaré hacer mejor al grupo con mi trabajo y con mi experiencia. Sé la responsabilidad que tengo", finalizó. Eden Hazard sabe que, a pesar de no llevar la dorsal que quisiera, tiene que afrontar su papen en el equipo de Zidane, quien es su ídolo desde pequeño, para volver a llevar al Real Madrid a lo más alto del fútbol mundial.

