El brasileño Endrick (17 años), que es una de las mayores sensaciones del fútbol a nivel global, reveló detalles íntimos en una larga conversación en una reciente entrevista. El prometedor delantero, que se unirá al Real Madrid en la próxima temporada, compartió su experiencia durante una difícil etapa económica de sus padres en su infancia, desveló la verdad detrás de un fichaje fallido con el Chelsea y habló de su relación con Vinícius Junior y Rodrygo Goes, sus compatriotas y futuros compañeros en el conjunto merengue.

En diálogo con The Guardian, Endrick compartió las adversidades que enfrentó en su niñez y describió la situación financiera de su familia. El futbolista mencionó que, aunque nunca experimentó la escasez de alimentos, sus padres sí. Esta experiencia le proporcionó una fuerte motivación.

“Nunca pasé hambre, pero mis padres sí. Ellos ayunaron por mí. Eso me dio mucha fuerza porque no quería verlos pasar por eso otra vez. No quería verlos necesitados, dándome comida y quedándose sin ella”, confesó el joven.

“Me divierto jugando al fútbol. Eso es lo que quiero hacer en mi vida. Porque si no estoy feliz, nada saldrá bien. Mi infancia no fue la que tiene todo niño, jugando siempre yendo a la escuela. Pero fue por una buena causa y solo tengo que agradecer a Dios por toda la vida que tengo hoy en día”, agregó el delantero.





Endrick y su relación con Vinícius y Rodrygo

El talentoso futbolista brasileño mencionó que Vinícius Junior y Rodrygo Goes son jugadores excepcionales con los que mantiene contacto a través de las redes sociales. El deportista expresó que le resulta inspirador imaginar que en el futuro trabajarán juntos en el mismo equipo.

“Son jugadores espectaculares. Siempre envían mensajes y comentan en mis fotos en Instagram. Y saber que algún día estaré con ellos es algo muy bueno. Estoy muy feliz. Pero necesito vivir un día a la vez. El futuro pertenece a Dios”, indicó.

El fichaje fallido de Endrick por el Chelsea

El padre de Endrick participó en la entrevista con el medio inglés y compartió abiertamente detalles sobre las conversaciones con el Chelsea que resultaron en un fichaje que no se concretó porque la escuadra de la Premier League se negó a pagar una suma de 60 millones de traspaso.

“No puedo decir al 100% porque aún no había firmado, pero el acuerdo estaba cerrado. Ya me había mentalizado de que viviría en Londres con todo ese clima frío. Pero luego, por la noche, el representante de mi hijo llamó y dijo que el dueño de Chelsea se retiró del trato”

¿El motivo? Según el padre del jugador, el club argumentó que el fichaje habría aumentado los precios en el mercado: “(...) Eran 60 millones de euros por un chico de 16 años que llegaría al país casi dos años después”, agregó el familiar.

¿En cuánto está valorizado Endrick?

Considerado una de las grandes ‘perlas’ del fútbol brasileño, según Transfermarkt, portal alemán especializado en la tasación de futbolistas, Endrick, nacido el 21 de julio del 2006, se encuentra valorizado en 25 millones de euros. El futuro jugador del Real Madrid puede actuar como delantero centro o extremo por cualquier banda.

Endrick tiene 17 años, juega de delantero en Palmeiras y en 2024 llegará al Real Madrid. (Foto: Getty Images/Agencias)





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR