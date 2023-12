En un gesto que resuena con emoción y respeto, el Santos de Brasil ha anunciado que ninguno de sus jugadores utilizará la emblemática camiseta número 10 mientras el equipo compita en Segunda, división a la que acaba de descender esta semana. Marcelo Teixeira, el recién elegido presidente del club, tomó esta decisión como un tributo conmovedor a la mayor estrella en la historia del club, Pelé, quien falleció el pasado 29 de diciembre a los 81 años debido a un cáncer de colon.

“Hasta que Santos regrese a la Serie A, que es su estándar, no jugaremos con la camiseta número 10″, afirmó Teixeira. “La liga brasileña de este año lleva el nombre del rey Pelé. Continuaremos en esta misión. Volveremos a la primera división, pero hasta entonces no usaremos nuestra camiseta más gloriosa”. Un tributo particular a Pelé, quien dejó una huella imborrable en la historia del fútbol brasileño y mundial.

Durante todos los partidos de la liga brasileña de este año, se ha llevado a cabo un conmovedor homenaje a Pelé en el minuto 10 de juego, un número que hace referencia a la icónica camiseta que vistió con Santos y la selección de Brasil. Esta decisión de Teixeira resalta la importancia simbólica de la camiseta número 10 y busca preservar su significado hasta que el ‘Peixe’ regrese a Primera.

Marcelo Teixeira ganó las elecciones con el 53% de los votos, superando a cuatro rivales. Después de la votación, compartió unas palabras con los miembros del club Santos, subrayando la importancia de la unidad en estos momentos desafiantes. “Ésta debería haber sido una fiesta de la democracia, pero este momento no es adecuado para celebraciones. Necesitamos estar unidos de ahora en adelante para tener la oportunidad de poner a Santos nuevamente a su nivel”.

El Santos se encuentra actualmente en una situación financiera complicada y políticamente dividido, enfrentando la adversidad en la Segunda división. La ausencia de la número 10 simboliza la determinación del club por honrar y preservar el legado de Pelé mientras busca un camino hacia la recuperación y el retorno a la élite del fútbol brasileño.





La mítica 10 de Pelé





Cuando Pelé comenzó a jugar en el Santos, la camiseta número 10 no tenía el significado especial que tiene hoy. Sin embargo, a medida que el legendario jugador brillaba, este número se convertía en un símbolo de excelencia futbolística. Jugadores de renombre internacional, como Diego Maradona, Zinedine Zidane y Lionel Messi, siguieron sus pasos.

La propuesta anterior de retirar definitivamente el número 10 en honor a Pelé fue sugerida por Teixeira hace algunos años, pero el propio Pelé expresó su deseo de que eso no sucediera. La decisión actual de no asignar la número 10 mientras el Santos compite en la Segunda división es una forma respetuosa y significativa de preservar el legado y la importancia simbólica de ‘O’Rei’.





Santos confirmó que retirará la '10' de Pelé (Foto: Agencias)





