Ni Neymar ni Pogba: Florentino Pérez ya eligió a un nuevo 'Galáctico' para su Real Madrid esta temporada

Su fichaje podría ser cuestión de días. Para nadie es un secreto que el Real Madrid está lejos aún de dar terminada su intervención en este mercado de pases. Luego de las incorporaciones de Eden Hazard, Luka Jovic, entre otros; el conjunto 'Merengue' se interesó en contar con los servicios de Paul Pogba y hasta de Neymar, pero tal parece que esto no podrá darse. Es así que Florentino Pérez, presidente del equipo, ya eligió a su próximo 'Galáctico': el volante danés Christian Eriksen.



Según una información publicada este viernes por el portal web de noticias de 'Don Balón', los altos mandos del Real Madrid, entre los que está incluido el propio presidente de la entidad 'blanca', preferirían fichar mil veces antes a Eriksen que a Pogba o Neymar. Y es que el internacional danés convence a la interna por su regularidad y menos excentricismo.

Sin embargo, esta no sería la única razón para buscar su traspaso. Y es que además, Eriksen sería mucho más barato. El aún jugador del Tottenham acaba contrato en 2020 y ya le ha comunicado a los 'Spurs' que no tiene intención alguna en renovar y que su deseo - al menos por ahora - es marcharse. ¿Su precio? Nada más y nada menos que 80 o 90 millones de euros, casi la mitad de los 150 que podría costar Pogba, y no que decir de 'Ney'. No hay margen de error.



Christian Eriksen tiene contrato con Tottenham hasta la temporada 2020. (Getty) Christian Eriksen tiene contrato con Tottenham hasta la temporada 2020. (Getty)

Para nadie es un secreto de que la eventual llegada de Eriksen al Santiago Bernabéu le cerraría por completo las puertas al arribo de Paul Pogba, en un hecho que no parece preocupar o decepcionar mucho a los hinchas. Y es que es bien sabido que tanto la directiva como el madridismo tienen por favorito al danés para ocupar un puesto en el mediocampo del equipo para aportar un carácter más llegador y técnico.



Eriksen acaba contrato con los 'Spurs' en 2020, y tal parece que no tendría la intención de renovar con los suyos debido al interés mostrado por el Real Madrid. El danés lleva seis temporadas defendiendo la camiseta del Tottenham y, como era de esperarse, el perder la última final de la Champions League ante el Liverpool significó un punto de quiebre para el jugador que finalmente lo llevará a buscar nuevos retos en España.



