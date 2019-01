Ni como 'amigo' ni como 'amante': Marcelo, ni como lateral... ¡y mucho menos de volante!

No se entendió muy bien qué quiso hacer Solari. Si utilizar a Marcelo como interior aprovechando su buen trato de balón, o 'proteger' a Reguilón, como una especie de doble lateral. De hecho, ni al jugador ni al entrenador les quedó muy claro el 'experimento', el cual, para suerte del Real Madrid , solo duró el primer tiempo. Dicho sea de paso, coincidencia o no, los 45' más flojos de los 'blancos' en Butarque.

Tras dos partidos en el banquillo, Marcelo -criticado por su mal forma física- apareció en el once titular del 'Indiecito' pero en la segunda línea de volantes, formando un 'tridente' junto a Isco y Lucas Vázquez, por delante de Casemiro y Valverde. Todo un fiasco.



Es más, el propio Solari reconoció en conferencia de prensa, que su apuesta inicial no resultó en lo absoluto.



"A veces intentamos cosas y cuando no funcionan es nuestro deber intentar mejorarlas cambiándolas. Así fue, mejoramos la segunda parte pero no para quedarnos satisfechos y marcar. Nos faltó profundidad. Pagamos no tener una referencia específica en ataque", dijo el entrenador argentino.

Para la segunda mitad, tal y como indica Solari, las cosas se reacomodaron, Marcelo fue a su puesto de lateral por izquierda y Reguilón salió para que Dani Ceballos tome el medio campo. Si bien la 'Casa Blanca' no alcanzó a anotar, mejoró mucho en cuanto a situaciones de gol.



Por ahora, la clasificación a cuartos de final de Copa del Rey tapa en algo la pálida actuación que ofreció el Real Madrid en Butarque, pero al menos a Solari le va quedando claro algo: que Marcelo no vuelve al medio campo, y que si quiere recuperar su puesto de titular debe mejorar y mucho.