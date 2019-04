¿Cómo lo tomarán los hinchas 'blancos'? Extécnico del Madrid eligió a Messi como el mejor del mundo

El exentrenador Fabio Capello , que dirigió en dos etapas distintas al Real Madrid , aseguró este viernes que Zinedine Zidante tiene ahora más poder en el equipo blanco que en su anterior etapa en el banquillo del Santiago Bernabeu.



"Me ha sorprendido (que volviera Zidane), de verdad. Yo pienso que ahora tiene más poder que antes, porque cuando entró la primera vez lo puso Florentino (Pérez), y ahora Florentino le ha pedido regresar. Ahora tiene más poder", concretó el italiano en el World Soccer Congress que se está celebrando en Barcelona.



El extécnico habló también de las causas de la mala situación del Real Madrid, una tesitura que, según Capello, se explica principalmente por la falta de gol.



"El Barça y el Real Madrid empiezan todos los partidos 1-0, y si quieres ganarles tienes que hacer dos goles mínimo. Este año, al Madrid le ha faltado ese 1-0 de partida. Empezaban como los demás, 0-0, por eso ha tenido tantas dificultades", sostuvo.



En cuanto a la Champions League, Fabio Capello hizo sus pronósticos. El italiano admitió que su favorito es el Manchester City, pero que el cuadro inglés no juega estos partidos decisivos "como juega en la Premier League".



"Juventus es uno de los favoritos principales para ganar la Liga de Campeones. Depende mucho de si recupera algunos jugadores lesionados como Can o Chiellini, que son muy importantes. Cristiano Ronaldo todos sabemos que marca la diferencia", destacó el italiano, que también reconoció al Barça como uno de los principales candidatos.



Pese a elogiar la influencia de Cristiano Ronaldo en sus equipos, tanto antes en el Madrid, como ahora en el Juventus, Capello no dudó en señalar al azulgrana Lionel Messi como el mejor jugador del planeta.



"Los dos son grandísimos jugadores, pero uno es un genio, que es Messi, y el otro un fuera de serie. La diferencia es muy grande, porque el genio hace lo que tú ni piensas", zanjó. EFE

