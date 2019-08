''Tenemos que seguir mejorando'': la autocrítica del vestuario del Real Madrid tras caer ante la Roma

Las cosas claras. Federico Valverde , centrocampista uruguayo del Real Madrid , destacó que la pretemporada es para "corregir errores" y que tienen "que seguir mejorando aspectos tácticos", aunque resaltó que están listos para el estreno de la temporada.



"Vamos corrigiendo errores, tenemos que seguir mejorando en aspectos tácticos, entrenando al máximo, porque se viene la temporada y hay que quedar lo mejor posible", dijo Valverde en la zona mixta del Olímpico del Roma tras cerrar la pretemporada con un empate y posterior caída por penales.



"A veces los resultados como hoy, fue un empate y luego perdimos, no es lo que uno quiere, pero lo importante empieza el fin de semana próximo y estamos preparados", añadió un Valverde no quiso opinar sobre la necesidad de fichajes. "No es mi trabajo, yo doy el máximo con el respaldo de mis compañeros y cuerpo técnico. No voy a hablar de jugadores que no están. Los que estamos damos el máximo y nos preparamos".



Respecto a la falta de ilusión de algunos aficionados por la irregular pretemporada, el uruguayo se mostró respetuoso y prometió trabajo. "Son hinchas y cada uno tiene su opinión, gustos y sentimiento. Tratamos de dar lo mejor cada partido, mejorar en los entrenamientos para dejar al Real Madrid donde debe estar", sentenció.

