''Me tocó el amor propio que me quisieran vender'': el calvario de un ex referente del Real Madrid 

El argentino Fernando Redondo confesó que le "tocó el amor propio" enterarse de que la directiva del Real Madrid estaba dispuesto a traspasarle al AC Milan y provocó su salida de un club del que era referente en el centro del campo.



"Florentino se había comprometido en la campaña a traer a Figo, costaba mucho y el Milan ofrecía por mí 18 millones de euros. Era mucho dinero por un futbolista de 31 años. En ese momento, había llegado Pirri como secretario técnico y me avisó de que había una propuesta y que el club estaba de acuerdo en aceptarla", recordó Redondo en una entrevista con 'La Nación'.



"Me tocó un poco el amor propio que me quisieran vender. Por otro lado, se trataba del Milan. En el Madrid yo había dado todo, gané dos Champions y dos Ligas, entre otros títulos, los entrenadores me habían elegido el mejor futbolista de esa Champions, o sea que sabía que el puesto ahí no me lo sacaba nadie", reveló el exjugador argentino.



Redondo continuó, y repasó su trayectoria y los duros momento que encaró por culpa de las lesiones el Milan, donde confesó que se encontró un "sistema de entrenamiento diferente, con mucha carga física y mucho trabajo de fuerza", que le afectó y le dejó "muerto muscularmente". El camino de Redondo para conseguir volver a los terrenos de juego fue largo y tortuoso. ''Me vaciaban de sangre de la pierna con un torniquete", confesó.



"El riesgo era que si algo de eso se iba al corazón, podía tener un problema. Te dejaban hacerlo seis veces como máximo y yo hice cinco y de ese modo pude superar el umbral del dolor y trabajar en la rehabilitación", confesó.



Por último, trató su ausencia de la selección argentina por la petición de Daniel Passarella de cortarse el pelo. "Me llamó y nos reunimos en el hotel Palace de Madrid. Me pidió que me cortara el pelo y yo le dije que no lo haría. Y me dijo, me acuerdo literal, que como la selección estaba por encima de los hombres y los nombres, si necesitaba convocarme lo iba a revisar".



