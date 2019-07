"No sé si ya es del 'Atleti', pero...": la confesión de Carlo Ancelotti sobre James Rodríguez 

Gareth Bale no será el único jugador que deje el Real Madrid una vez comenzada la pretemporada. James Rodríguez se encuentra en Medellín culminando sus vacaciones y tiene previsto regresar a la capital española el próximo 29 de julio para sumarse al resto de la plantilla. Sin embargo, el club merengue hace todas las gestiones para que esto no suceda y poder encontrarle un equipo antes de esa fecha.

Entre los equipos que han preguntado y se han interesado por el '10' colombiano, dos han tomado mucho protagonismo en las últimas semanas. Atlético de Madrid y Napoli no han ocultado su deseo de contar con el jugador revelación del Mundial 2014. Si bien el Madrid decidió no poner trabas para su salida, sea el equipo que sea -incluye al los Colchoneros-, el Napoli pugna por incorporarlo en sus filas.

" Hay fichajes que no son fáciles porque el futbolista no quiere llegar. No sé si James es ya del Atleti, creo que la negociación sigue abierta", comentó Carlo Ancelotti en una entrevista en el programa 'TV Luna'.

Eso sí, el Carlo Ancelotti espera que su gran relación con James sea un aliciente para que el colombiano convenza al Real Madrid y se concrete su fichaje. " Me llevo genial con él, estamos intentando ficharle porque nos mejoraría mucho", concluyó.

