En el Real Madrid no hay jugador que tenga más apoyo de Zinedine Zidane que Karim Benzema. Pese a su irregular temporada, el francés ha encontrado la protección en su entrenador, sin embargo, no sería suficiente para evitar que Florentino Pérez lo venda en el próximo mercado de fichajes.



Y es que según apunta este miércoles el portal español 'Don Balón', el presidente del Real Madrid intenta colocar a Karim en algún equipo top y el Liverpool aparece como el gran candidato. ¿El motivo? Ofrecer al francés como moneda de cambio para conseguir el fichaje de Mohamed Salah.

Mohamed Salah suma 30 goles con el Liverpool en la Premier League. (Getty) Mohamed Salah suma 30 goles con el Liverpool en la Premier League. (Getty)

El crack egipcio ha sonado en las últimas semanas por Valdebebas y Real Madrid espera que el Liverpool acepte a Benzema para rebajar las pretensiones por el goleador de la Premier League. Sin embargo, siempre según la citada fuente, los 'Reds' podrían no poner buena cara a este intento de transferencia.



"El Liverpool no parece estar muy por la labor de aceptar este traspaso, y es que Klopp no es un gran fan de Benzema y confía más en Firmino. Florentino Pérez lo seguirá intentando en las próximas semanas", publicó la citada fuente sobre el futuro del francés en el Real Madrid.